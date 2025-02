Ilrestodelcarlino.it - Bus a Imola, centrodestra contro i rincari

, 19 febbraio 2025 – Nuove critiche dalle forze politiche di opposizione, in particolare quelle di, in merito agli annunciatidei prezzi dei biglietti per i bus di Tper. Se non ci saranno correttivi di qui a fine mese, dal 1° marzo in città il costo della corsa singola passerà da 1,50 a 1,90 euro (+27%), quello del citypass da 14 a 16 euro (+14%), l’abbonamento mensile da 28 a 31 euro (+11%) e l’annuale da 256 a 266 euro (+4%). “Una scelta assurda che va a colpire chi deve muoversi per esigenze di lavoro o familiari, ma anche le attività commerciali e le fasce più deboli della popolazione”, protesta Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani in Città metropolitana, che nei giorni scorsi ha portato il caso nell’Aula di piazza Matteotti.