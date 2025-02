Mondouomo.it - Buoni Postali e BTP Fuori dall’ISEE: Una Piccola Svolta per le Famiglie Italiane.

Leggi su Mondouomo.it

Una notizia che potrebbe cambiare la vita di molteè finalmente realtà: idel Tesoro Poliennali (BTP) ed idi Risparmio postale garantiti dallo Stato non saranno più conteggiati nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 5 marzo 2025 .