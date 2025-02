Spazionapoli.it - Buongiorno a Torino: il motivo della visita è una sua grande passione

Notizie calcio Napoli- Alessandroha raccontato una sua: beccato durante la sua.Si può già considerare come un idolo dei tifosi del Napoli Alessandro. Il difensore centrale azzurro è riuscito a regalaresolidità dalla difesa azzurra nella fase inizialestagione, prima di fermarsi per un infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi. Il suo ritorno, avvenuto sabato scorso nel match contro la Lazio, sarà fondamentale per provare a continuare a sognare lo Scudetto.racconta una suaNei giorni scorsi,si è anche concesso un giorno di relax tornando nella sua città,, per un evento speciale come le Final EightCoppa Italia di basket. La gara finalecompetizione è stata vinta dal Dolomiti Energia Trento contro la Emporio Armani Milano.