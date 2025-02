Romadailynews.it - Buon compleanno Mauro Icardi, Claudio Simonetti, Mario Carboni

Leggi su Romadailynews.it

, Ugo Tramballi, Veronica Pivetti, Camillo Ruini, Gianfranco de Turris, Raffaele Calabrò, Luca Sardella, Luigi Cesaro, Corrado Barazzutti, Cristina Fernández de Kirchner, Fiordaliso, Lorenzo Basso, Gianluca Zambrotta, Dino Lanaro, Emanuele Cozzolino.Oggi 19 febbraio compiono gli anni:, giornalista; Ugo Tramballi, giornalista; Roberto Jucci, generale; Camillo Ruini, cardinale; Giuseppe Barbieri, ex calciatore; Giovanni Palombarini, magistrato; Roberto Baldassari, politico; Ettore Bucciero, politico; Fermo Ferrara, ex calciatore; Italo Rizza, ex calciatore Prato; Augusto Massa, politico; Gianfranco de Turris, giornalista, saggista, scrittore; Magda Cornacchione Milella, politica; Annamaria Rivera, antropologa, saggista, scrittrice; Giorgio Braglia, ex calciatore Napoli; Raffaele Calabrò, politico, medico.