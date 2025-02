Metropolitanmagazine.it - Bufera Cannata: corruzione sulla sede di Fratelli d’Italia

L’inchiesta di Todaydegli oltre 150mila euro versati senza ricevute per ladi. Luca, vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera ed esponente di, è al centro di un’inchiesta condotta da Today e firmata da Fabrizio Gatti. Secondo le testimonianze di alcuni ex assessori della sua giunta comunale ad Avola (Siracusa), l’attuale deputato avrebbe ricevuto negli anni ingenti somme di denaro in contanti, senza rendicontazione ufficiale.Si parla di contributi mensili variabili tra i 250 e i 550 euro, versati direttamente ao a un suo collaboratore di fiducia. Nell’arco del mandato (2017-2022), il totale avrebbe superato i 150mila euro. L’ex sindaco non nega i versamenti, ma li definisce “collette volontarie” per l’autofinanziamento delle attività politiche locali.