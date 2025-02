Inter-news.it - Bucciantini: «Inzaghi merita i complimenti. Uno sta deludendo!»

L’Inter è stata argomento di discussione durante una puntata a Radio Sportiva. L’opinionista Marcoha parlato die della sua gestione della rosa.MERITI – L’Inter è stata ampiamente esaminata durante il programma radiofonico “Radio Sportiva“. L’ospite Marcoha espresso la sua opinione sulla stagione, fin qui disputata da Simone: «ha tantissimi meriti nella competitività dell’Inter. Esser passata tra le prime 8, nemmeno con un calendario facile di Champions, che valore ha? È in zona scudetto ed è ancora dentro la Coppa Italia. Per fare tutte queste cose deve fare i cambi o turnover. Viene criticato perché costretto a far giocare Taremi. Lo fa anche per caratteristiche. Lautaro Martinez-Correa forse non ha quel riferimento centrale forte. Il discorso forse è un altro.