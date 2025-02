Ilnapolista.it - Bruscolotti: «Galeotta fu una notte per dare la fascia a Maradona, era lui il vero leader del Napoli»

Leggi su Ilnapolista.it

Beppe, ex capitano del, racconta alla Gazzetta dello Sport del momento in cui decise di passare laa Diego Armando: «fu unaperla, era lui ildel»Quando decise di spogliarsi della?«In una. Non riuscivo a dormire, e mi capitava ogni tanto. Pensavo, guardavo il vuoto, riflettevo su, il più grande calciatore del mondo e di tutti i tempi. Era mio amico, era uno dei nostri, un uomo speciale, non solo fenomeno in campo ma anche fuori. Mi sembrò naturale dargli la, non ebbi esitazioni. Cercai soltanto il modo di dirglielo, andammo al campo a Soccavo e lo invitai a fare due passi da soli: “Devo dirti una cosa” gli dissi. “Diego, io ho un sogno, sono qui da anni, inseguo uno scudetto che è un miracolo.