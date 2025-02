Dayitalianews.com - Bronte, minaccia il confinante con una pistola: “Ti mando al cimitero”

I Carabinieri della Stazione di, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 67enne del posto, perché ritenuto responsabile di detenzione abusiva di munizionamento eaggravata.La vicenda, inquadrabile in un dissidio tra confinanti terrieri, il denunciato appunto ed un 60enne, ha necessitato dell’intervento dei Carabinieri della locale Stazione a causa dell’aggravarsi dei comportamenti posti in essere dai due “contendenti”.In particolare, i Carabinieri hanno raccolto la denuncia del 60enne che ha raccontato loro come il proprietario del terreno adiacente il suo, rivendicando la piena proprietà di una strada che funge da servitù di passaggio, posta al limite dei loro fondi agricoli, lo avesseto, in più occasioni, mentre lui, a bordo del trattore, si stava recando in campagna.