Biccy.it - Britney vittima di una trappola del fidanzato a San Valentino

Tra alti e bassi, rotture e ritorni di fiamma, la storia traSpears e Paul Soliz va avanti da più di un anno e mezzo (e per molti sarebbe la causa del divorzio con Sam Asghari). Gli amici della principessa del pop sono molto preoccupati per lei, visto che questo Paul è un uomo con un passato complicato, tra numerose accuse di reati e almeno 9 figli da donne diverse. Soliz tre anni fa è stato assunto come tuttofare nella villa della star, ma col tempo il suo rapporto con la Spears si è fatto più stretto, fino a diventare qualcosa di serio. L’anno scorso la relazione tra l’uomo e la cantante è stata parecchio turbolenta, tanto che una notte dei poliziotti e un’ambulanza sono arrivati nell’hotel nel quale i due soggiornavano. Mesi fa i due hanno rotto nuovamente, ma il giorno di Sansono stati paparazzati insieme, ma è proprio nella giornata degli innamorati che è accaduto qualcosa di particolare.