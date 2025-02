Metropolitanmagazine.it - Bring Her Back, il trailer del nuovo horror targato A24 dai registi di Talk to Me

Dopo che A24 ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi con il filmdei fratelli Philippou “to Me“, la casa “indie” li riporta per “Her”, il loro prossimo thriller soprannaturale. Il primo teaser ha debuttato oggi. Insieme a Hawkins, “Her” vede la partecipazione di Billy Barratt, Sora Wong e Jonah Wren Phillips. Samantha Jennings e Kristina Ceyton sono i produttori per Causeway Films. Danny Philippou e Michael Philippou , che hanno iniziato con il nome di RackaRacka, sono i, mentre Danny ha co-scritto la sceneggiatura con Bill Hinzman. I fratelli Philippou sono tornati nella loro terra nativa Australiana per girare “Her”.Il film d’esordio dei fratelli “to Me” è stato presentato in anteprima all’Adelaide Festival del 2022 prima di avere il suo successo internazionale al Sundance del 2023.