Metropolitanmagazine.it - Bresh ringrazia la fidanzata Elisa Maino dopo Sanremo 2025: “Mi è stata molto vicino, anche a livello lavorativo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La love story traedcontinua a gonfie vele. Durante l’avventura del Festival di, in gara tra i 29 big, con il suo brano La tana del granchio, il rapper genovese, vero nome Andrea Brasi, 28 anni, ha deciso di concentrarsi sulla musica, mentre la sualo ha supportato silenziosamente dietro le quinte.Durante una chiacchierata con Ema Stokholma e Gino Castaldo,ha sottolineato quantosiaun punto di riferimento per luidal punto di vista professionale nel ruolo di social media manager: “La mia ragazza mi èdavvero vicina, èincredibile. Ho scoperto un lato di lei che non conoscevo! Io sono pessimo con i social, mentre lei è un fenomeno: ha preso in mano la situazione con decisione, dando direttive a tutti senza esitazione“.