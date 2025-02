Dayitalianews.com - Brasile, ex presidente Bolsonaro accusato di tentato golpe contro Lula

L’exbrasiliano Jairè stato incriminato per un presunto piano di ‘colpo di stato‘ per impedire il ritorno al potere del suo successoredopo le elezioni del 2022. La Procura ha dettagliato in un comunicato l’incriminazione dell’ex leader dell’estrema destra (2019-2022) e di altri 33 indagati “accusati di incitamento e compimento di atti contrari ai tre poteri e allo Stato di diritto democratico”.L’atto d’accusa è stato consegnato alla Corte Suprema, che ora dovrà decidere se processarlo. L’ex capo dello Stato è stato incriminato per presunti piani di “colpo di stato”, “tentativo di abolizione violenta dello stato di diritto democratico” e “organizzazione criminale armata”. Se si aprisse un processo, Jairrischierebbe una condanna da 12 a 40 anni di carcere.