Braccia incrociate alla St di Agrate Sindacati in pressing sul governo | Chiediamo garanzie sul futuro

L’incertezza aleggia sulla cittadella del chip e iscioperano. Ieri e lunedì due ore ai tornelli per Fim, Fiom, Fismic, Uilm e Usb. In gioco ildi centinaia di ingegneri, tecnici, ricercatori, operai specializzati di St, il gruppo di semiconduttori con quartier generale adBrianza. E qui i dipendenti sono 5mila. "L’adesione massiccia conferma la determinazione dei lavoratori a capire cosa sarà del loro– spiegano i metalmeccanici –. Servonosulle prospettive industriali e sulla tutela dell’occupazione per tutti gli stabilimenti del gruppo". L’invito è aldal quale le sigle aspettano una convocazione da dicembre. Da quando cioè l’aria nei reparti si è fatta pesante "fra conti in picchiata, una gestione sulla quale quale occorre fare chiarezza e il trasferimento tecnologicoCina e al Sud-Est asiatico".