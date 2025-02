Lanazione.it - Box e posti auto: Firenze guida la classifica nazionale dei rincari insieme a Napoli

, 19 febbraio 2025 – Secondo le analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa,si conferma tra le città italiane con i maggiori aumenti nei prezzi di box e. Nella prima parte del 2024, infatti, il costo dei box è cresciuto del 3,3%, mentre quello deiha segnato un incremento del 3,2%, posizionando il capoluogo toscano al vertice della. Aumenta la domanda, diminuiscono gli spazi La crescita dei prezzi trova spiegazione in diversi fattori. Tra i più incisivi, le modifiche alla viabilità cittadina, con interventi come l'ampliamento della tramvia e il rifacimento dei marciapiedi, che hanno ridotto gli spazi disponibili per la sosta su strada. La conseguenza diretta è un aumento della domanda per soluzioni di parcheggio privato, che spinge al rialzo i prezzi di box e