Bottegone - Dukes 72-78 la partita

Arezzo, 19 febbraio 2025 –- ROMOLINI IMMOBILIARE72-78 Sul difficile campo di, lasubisce inizialmente l’intraprendenza dei padroni di casa, che grazie a un parziale di 13-3 riescono a terminare il primo quarto in vantaggio 26-18. Un distacco che si mantiene anche durante il secondo periodo, che si chiude sul 41-34 per, ma dopo l’intervallo le cose cambiano. Nel terzo quarto tocca infatti alla Romolini Immobiliare di imporre il proprio gioco. Ne nasce un decisivo parziale di 25-8 che ribalta completamente il risultato. Grande protagonista Radchenko, che proprio nel terzo periodo segna 11 dei suoi 22 punti. Si arriva quindi agli ultimi 10 minuti con laavanti 59-49 e il quarto periodo si gioca sulla durezza mentale.prova la rimonta, ma la Romolini Immobiliare riesce a respingere ogni assalto e si prende una fondamentale vittoria esterna per 78-72.