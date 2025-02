Veneziatoday.it - Borseggiatori e borseggiatrici: pioggia di denunce all'apertura del Carnevale

Leggi su Veneziatoday.it

Cinque bloccate e denunciate domenica, lunedì il sesto, martedì sera ne sono state portate via altre tre.a Venezia, nei giorni didel: è guerra. Per gli agenti della polizia locale, che ormai ne conoscono i volti in diverse circostanze, bloccarli.