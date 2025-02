Quotidiano.net - Borse asiatiche incerte: attesa per mosse di Trump sui dazi e verbali Fed

Si sonoin ordine sparso le principalidi Asia e Pacifico, con i future poco variati sia sull'Europa sia sugli Usa, a causa dell'zza che domina sui mercati. Gli investitori si muovono con cautela indelle prossimedel presidente Usa Donaldin tema di. Attesi poi in serata idell'ultimo comitato federale della Fed (Fomc). Tokyo ha ceduto lo 0,27%, Taiwan lo 0,26% e Sidney lo 0,73%. Positive Seul (+1,7%) e Shanghai (+0,81%), ancora aperte Hong Kong (-0,29%), Mumbai (+0,08%) e Singapore (+0,05%). In rialzo il greggio (Wti +0,68% a 72,34 dollari al barile), il gas (+2,41% a 50,4 euro al MWh)) e l'oro (+0,75% a 2.933,15 dollari l'oncia). Risale a 104,8 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,5 punti al 3,56% e quello tedesco di 2 punti al 2,51%.