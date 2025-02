Lettera43.it - Bonus prima casa under 36: come funziona, requisiti, cosa non si paga e quale Isee serve

Leggi su Lettera43.it

Il36 è un’agevolazione destinata a giovani di età inferiore ai 36 anni con unnon superiore a 40 mila euro. Ilprevede esenzioni fiscali per l’acquisto dellae agevolazioni per i finanziamenti necessari. Le principali agevolazioni riguardano l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre alla possibilità di ottenere un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.e validità delUn elettricista (Getty Images).Per accedere al, l’acquirente deve avere meno di 36 anni al momento della stipulazione del contratto e unin corso di validità inferiore ai 40 mila euro annui. Inoltre, è necessario che l’immobile acquistato appartenga a una delle categorie catastali previste per la(A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11).