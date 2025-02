Lettera43.it - Bonus mobili 2025: come funziona, requisiti e come ottenere la detrazione Irpef del 50 per cento

La legge di Bilancioha confermato l’estensione delper tutto l’anno. Si tratta di un’agevolazione fiscale che consente di beneficiare di unaper l’acquisto die grandi elettrodomestici destinati ad arredare imoggetto di ristrutturazione. La, pari al 50 perdella spesa sostenuta, viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un importo massimo di 5 mila euro per il, includendo eventuali spese di trasporto e montaggio. Ladeve essere indicata nel modello 730 o nel modello Redditi Pf dell’anno successivo all’acquisto.e condizioni delLavatrice (Getty Images).Per usufruire delè necessario che l’acquisto dei beni sia collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto.