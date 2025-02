Quifinanza.it - Bonus genitori separati da 800 euro sbloccato dopo 4 anni di attesa, a chi spetta

Leggi su Quifinanza.it

Doveva essere un aiuto immediato per iin difficoltà economica, ma è rimasto bloccato pertra burocrazia, riscritture e decreti attuativi. Ora,di, ilda 800al mese per chi non ha ricevuto l’assegno di mantenimento durante il Covid sembra finalmente in dirittura d’arrivo.Il contributo, introdotto nel 2021 con il decreto Sostegni, era destinato aio divorziati che, a causa della crisi pandemica, si sono ritrovati senza il sostegno economico dovuto dall’altro genitore. Eppure, tra problemi tecnici, requisiti stringenti e ritardi nell’approvazione delle domande, il pagamento non è mai partito. Ora l’Inps conferma che i fondi sono stati sbloccati e i primi pagamenti dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.Perché ilè rimasto bloccato così a lungoLa storia di questoè un esempio perfetto di come un aiuto pensato per un’emergenza possa diventare un’odissea burocratica.