Lettera43.it - Bonus famiglia da 500 euro per sport e cultura: a chi spetta e come richiederlo

Nel 2025, il governo italiano introdurrà un piccolo sostegno economico per le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni. Si tratta di undi 500destinato a coprire le spese per attività extrascolastiche,, musica, teatro e corsi di lingua. Questoè stato previsto dalla Legge di Bilancio 2025, con l’intento di sostenere le famiglie che affrontano difficoltà economiche, riducendo le disuguaglianze nell’accesso a opportunità formative e ricreative per i minori.Per cosa può essere utilizzato ilda 500Una bambina gioca a tennis (Pexels).Il, previsto dal “Fondo Dote“, è destinato a coprire le spese per attività extrascolastiche che possano sostenere lo sviluppole, sociale eivo dei giovani. Le attività ammesse includono corsi di, musica, lingue, teatro, e altre iniziative educative offerte da enti pubblici, privati o del terzo settore.