Ilfattoquotidiano.it - “Bolsonaro dietro al tentato golpe con cui mirava a uccidere Lula”: la Procura brasiliana accusa l’ex presidente

C’eraJairal piano di colpo di Stato per impedire il ritorno al potere di Luiz Inácioda Silva dopo le elezioni del 2022. E insieme a lui altre 33 persone, la maggior parte militari. L’è stata mossa dallache in un comunicato stampa ha presentato i risultati delle indagini nei confronti delcapo di Stato brasiliano che a loro dire ha “incitato ed eseguito atti contrari allo stato di diritto democratico”. Accuse che potrebbero costargli, in caso di condanna, una pena oltre i 30 anni di carcere.I magistrati sostengono chefosse a conoscenza del piano, denominato ‘Pugnale verdeoro‘, che prevedeva l’assassinio del. Un’operazione, dicono, “terrificante“, come “sinistro” era il presunto piano di attacco alle istituzioni.