Bologna-Milan cambia la data del recupero Il motivo

L’eliminazione deldalla Champions fare ladi, ildi campionato verrà disputato giovedì 27 febbraio alle ore 20.45.Dopo l’eliminazione in Champions League, ilha l’obbligo di centrare il quarto posto in campionato per qualificarsi alla prossima Champions. L’eliminazioni dei rossoneri e dell’Atalanta hanno compromesso il ranking e la possibilità di avere la quinta squadra qualificata.Per i rossoneri di Sergio Conceicao dopo il pareggio contro il Feyenoord, ci sarà la sfida contro il Torino di sabato sera, partita che dovrà essere quella del riscatto per i rossoneri dopo l’eliminazione. I rossoneri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle fatte contro Empoli e Hellas Verona., scontro diretto con vista Champions Leagueladel