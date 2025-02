Inter-news.it - Bologna-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita

Sabato alle ore 13 in Emilia Romagna l'scende in campo per giocare contro il. L'AIA ha ufficializzato la terna arbitrale. ARBITRO(sabato 22 febbraio ore 13)Arbitro: Giuseppe Rispoli (Locri).Assistenti arbitrali: Tommaso Mambelli (Cesena), Alfonsorocco Rosania (Finale Emilia).