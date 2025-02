Sport.quotidiano.net - Bologna, il quinto posto in Champions League è quasi sfumato: ecco perché

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 19 febbraio 2025 – Le possibilità di vedere ilancora insi riducono ad un lumicino. Questo non per demerito della squadra di Vincenzo Italiano che, al netto di alcuni punti lasciati sul campo, sta tenendo il passo del gruppo di testa ma a causa dell’eliminazione di Milan e Atalanta dalla massima competizione europea per club che pesa come un macigno sul numero di squadre che potranno qualificarsi al torneo la prossima stagione. Se nell’annata passata le squadre erano cinque, con i rossoblù a pieno titolo nel novero delle formazioni impegnate nell’inseguire la Coppa dalle grandi orecchie, il prossimo anno potrebbe non esserci lo stesso slot: il Ranking Uefa vede infatti l’Italia sempre all’inseguimento della Spagna, seconda nella classifica continentale e l’uscita ddi scena dei rossoneri per mano del Feyenoord e della Dea con il Bruges mette il nostro Paese in una condizione di svantaggio visto che la Spagna mantiene in corsa un numero superiore di squadre.