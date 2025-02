Laprimapagina.it - Bollettino medico aggiornato su Papa Francesco: condizioni stazionarie e buono stato d’umore

In serata èdiffuso l’ultimoriguardante, che indica un miglioramento nelle suecliniche. “Ledel Santo Padre sono. Gli esami del sangue, valutati dal suo staff, evidenziano un lieve miglioramento, in particolare sugli indici infiammatori”, ha comunicato il portavoce.ha iniziato la giornata facendo colazione, poi ha letto alcuni quotidiani prima di dedicarsi alle sue attività lavorative con i collaboratori più stretti. Prima di pranzo, ha ricevuto l’Eucarestia. Nel pomeriggio, ilha incontrato in forma privata il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la quale si è trattenuto per circa 20 minuti.Nonostante la polmonite,si mantiene di buon umore, pregando e riposando.