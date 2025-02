Ilfogliettone.it - Bolletta disintegrata: per avere casa isolata al massimo ti basta questo prodotto | Sempre calda in inverno e fresca d’estate

Con questa soluzione abbatti il costo delladel gas in modo considerevole, un risparmio garantito per le famiglieIl cappotto termico è un sistema di isolamento che permette di migliorare l’efficienza energetica di un edificio riducendo la dispersione di calore ine il surrismento in estate. Si realizza applicando pannelli isolanti sulle superfici esterne o interne della, creando una barriera che impedisce la dispersione termica. I materiali utilizzati variano in base alle esigenze e possono essere fibra di legno, polistirene espanso (EPS), lana di roccia o Aerogel, ognuno con diverse capacità isolanti.sistema aiuta a mantenere una temperatura interna più stabile, migliorando il comfort abitativo e riducendo i consumi energetici.L’installazione di un cappotto termico offre numerosi vantaggi.