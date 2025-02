Liberoquotidiano.it - Boban inchioda Ibrahimovic: "Avete smantellato". Processo al Milan, cala il gelo | Video

Fuori dalla lotta Scudetto praticamente subito, fuori dagli ottavi di Champions all'ultima giornata della League Phase per una sciagurata sconfitta a Zagabria contro un avversario decisamente inferiore e ora fuori dall'Europa definitivamente dopo il pari-beffa nei playoff, 1-1 a San Siro contro un Feyenoord modesto. Non sarà la Supercoppa italiana o, eventualmente, una vittoria futura in Coppa Italia a risanare la situazione. Questa stagione del, se non arriverà nemmeno la qualificazione alla prossima Champions League, è già un disastro ora e lo sarà anche a giugno. Zvonimir, da sempre cuore rossonero, ma anche testa pensante che non risparmia critiche, non è stato tenero con Zlatannel post-partita su Sky Sport: “La squadra dello Scudetto, quella che ha vinto e ha imparato ad avere la mentalità vincente grazie al tuo arrivo da giocatore, Ibra, ebbene quella squadra adesso è stata praticamente smantellata.