Fanpage.it - Blake Lively contro Justin Baldoni, nuove accuse: “Anche altre donne sono state molestate”

Leggi su Fanpage.it

Gli avvocati dihanno depositato una denuncia modificata, aggiungendodi diffamazione e cospirazione civile. Nel documento di 141 pagine emergonotestimonianze diche avrebbero subito molestie durante le riprese di "It Ends With Us".