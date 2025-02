Ilrestodelcarlino.it - Blacks e OraSì È tempo di scontri diretti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Considerato che l’appetito vien mangiando, l’vuole provare a fare lo sgambetto anche alla Ristopro Fabriano, formazione che inaspettatamente ha due punti in meno dei ravennati e sta attraversando un momento non positivo. L’occasione per conquistare la settima vittoria in otto gare è ghiotta e poi stasera (palla a due alle 20.30) ci sarà anche il PalaCosta a dare una spinta decisiva. L’sta dunque decisamente meglio dei rivali, vista anche la classifica sempre più positiva, tanto da iniziare a sognare un posto nelle prime dodici per disputare i play-in, ma Fabriano resta un’ottima squadra, che ha aumentato il potenziale offensivo rispetto al match d’andata vinto 83-77. I marchigiani si sono infatti rinforzati con la guardia Scanzi e l’ala Hadzic, arrivata da Chieti, bocche di fuoco che si aggiungono a Centanni e a Pierotti, playmaker da tenere controllato, visto che all’andata diede 14 assist ai compagni.