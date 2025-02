BLACKPINK | il tour mondiale arriva per la prima volta in Italia

Leggi su Funweek.it

Le, superstar mondiali del K-Pop, sbarcano finalmente in. La girl band di successo internazionale farà tappa per lanel nostro Paese con un concerto unico e irripetibile, in programma mercoledì 6 agosto 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano.L’evento si inserisce nell’attesissimo2025 World, che vedrà JISOO, JENNIE, ROSÉ e LISA esibirsi sui palchi di alcune delle città più iconiche del mondo. Tra le tappe, Los Angeles, New York, Parigi, Londra e Barcellona.Foto da Ufficio StampaLetornano in grande stile dopo il Born Pink World(2022-2023), che ha fatto la storia diventando ildi maggior incasso per un gruppo femminile e attirando oltre 1,8 milioni di fan in tutto il mondo. E con la nuovanée, il quartetto sudcoreano si prepara a scrivere un altro capitolo epico, che si chiuderà al Wembley Stadium di Londra.