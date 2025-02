Lettera43.it - BlackPink a Milano il 6 agosto: è il primo concerto in Italia delle star K-Pop

La notizia era nell’aria da tempo e finalmente è ufficiale. Leindiscusse del K-Pop a livello internazionale, arrivano per la prima volta in. Lisa, Rosé, Jisoo e Jennie si esibiranno infatti il 62025 all’Ippodromo SNAI La Maura diper l’unica tappa nel nostro Paese del loro World Tour. Appena quattro le date in Europa, cui si aggiungono anche quelle allo Stade de France di Parigi (2), all’Olimpico di Barcellona (9) e Londra, a Wembley, il 15. Si tratta della prima tournée dalla reunion e il rinnovo con YG Entertainment dopo i vari progetti da soliste. L’attesa è tanta e si prevede che i biglietti possano evaporare in pochi minuti. La vendita generale inizierà giovedì 27 febbraio alle ore 12 su Live Nation e sulla piattaforma Ticketmaster.