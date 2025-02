Thesocialpost.it - Bimba sbranata, trovati morsi sul corpo della piccola. Forse il padre non era in casa

L’autopsia sulneonata di nove mesi morta ad Acerra (Napoli) dopo essere stata aggredita dal cane di famiglia ha confermato la presenza dicompatibili con i denti dell’animale. Sebbene il risultato degli esami definitivi sia ancora atteso, l’esito preliminare sembra escludere ogni dubbio sull’aggressione. Tuttavia, rimangono ancora diversi punti oscuri sulla dinamica dell’incidente, in particolare il buco di circa un’ora in cui ilnon sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni, dichiarando di essersi addormentato.Gli inquirenti dubitano anchesua reale presenza inal momento dell’aggressione, tanto che sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del rione Ice Snei,La conferma dell’aggressione e il ruolo del caneLa neonata è deceduta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio.