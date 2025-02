Anteprima24.it - Bimba sbranata, l’appello della famiglia: “Domani spegnete i riflettori”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Almeno nel giorno dei funerali, ladi Giulia chiede un poco di rispetto per il grande dolore che sta vivendo, pregando tutti di spegnere iper un giorno, e non pressarla nei momenti dell’ultimo saluto alla bambina”. E’lanciato dall’avvocato Luigi Montano, legale del papàpiccola Giulia Loffredo, ladi nove mesi morta ad Acerra (Napoli), nella notte tra sabato e domenica, aggredita dal pitbull dei genitori mentre dormiva accanto al suo papà, ora indagato per omicidio colposo per l’omessa custodia e vigilanza del cane. Il legale annuncia che i funeralipiccola, in programmanel Duomo di Acerra, si svolgeranno in forma strettamente privata, come da volontàche chiede di spegnere ialmeno per un giorno.