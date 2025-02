Quotidiano.net - Bimba sbranata, il padre positivo all’hashish

Leggi su Quotidiano.net

NAPOLIVincenzo Loffredo, ildella piccola Giulia, 9 mesi,dal pitbull in casa, è risultatonei test tossicologici fatti dopo la tragedia. I risultati necessitano comunque di altri riscontri. L’uomo è indagato per omicidio colposo e omesso controllo. La procura di Nola ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nel rione Ice Snei di Acerra, dove il dramma è andato in scena. I filmati potrebbero aiutare a verificare se Loffredo sia rimasto in casa durante l’aggressione o se si sia allontanato, anche solo per breve tempo. Vincenzo ha dichiarato di essersi accorto dell’accaduto solo quando la piccola era già a terra, sostenendo di essersi addormentato e di non aver sentito l’aggressione del pitbull di famiglia, un cane di 25 chili di nome Tyson.