Bimba sbranata dal pitbull parlano i nonni | Gli ho detto centinaia di volte di togliere il cane dall’appartamento

La Procura di Nola ha avviato un’indagine sulla tragica morte di Giulia, la bambina di 9 mesidaldi famiglia. Il padre, Vincenzo Loffredo, è ora indagato per il drammatico episodio. Dalle prime ricostruzioni dell’inchiesta, è emerso che nei momenti in cui si consumava la tragedia, l’uomo stava dormendo, stordito dall’uso di hashish. Il test tossicologico condotto presso la clinica Villa dei Fiori ha confermato la sua positività ai cannabinoidi.La testimonianza dei“Questo dramma non si cancellerà mai dalla vita di tutti noi. – raccontano al Corriere della Sera imaterni, Carmine e Ventura. Gli hodidiquel. Era stanco. Fa due lavori per mantenere la famiglia”.Ungià considerato pericolosoLa madre di Giulia, Angela Castaldo, 22 anni, si trovava al lavoro presso una pizzeria quando è avvenuto l’attacco mortale.