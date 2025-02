Tg24.sky.it - Bimba sbranata da pitbull ad Acerra, l’autopsia: sul corpo i morsi del cane

Leggi su Tg24.sky.it

È stata eseguita l'autopsia sulla salma di Giulia, la bambina di 9 mesi, che sarebbe stata attaccata edaldi famiglia la sera del 15 febbraio ad, in provincia di Napoli. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Secondo quanto si apprende, la bambina è stata morsa più volte dale a causarne il decesso sarebbe stata la rottura del collo. Ulteriori accertamenti sono in corso sul, ancora affidato all'Asl Napoli 2 Veterinaria. Dai primi esami, non sarebbero emerse tracce ematiche nella bocca dell'animale, ma si attendono ulteriori analisi.