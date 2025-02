Lapresse.it - Bimba di nove mesi sbranata da pitbull ad Acerra: padre positivo all’hashish

È risultatoil 24ennedelladi 9mortadaldi famiglia sabato scorso ad, in provincia di Napoli. Questo il risultato dei test tossicologici effettuati sul giovane dopo aver trasportato lanella clinica Villa dei Fiori, dove però è giunta già priva di vita. Sono risultati negativi gli esami per l’eventuale assunzione di cocaina o alcol. È quanto riportano Repubblica e il Corriere del Mezzogiorno. Sull’accaduto indaga la Procura di Nola. Si punta a ricostruire quanto avvenuto nell’abitazione durante la notte. Stando a quanto riferito dal 24enne, quest’ultimo si sarebbe addormentato sul letto con la figlia per poi svegliarsi e trovarla a terra in una pozza di sangue. Sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti all’esterno del palazzo per verificare se il 24enne sia invece uscito dall’abitazione lasciando sola la