Bergamonews.it - Bim e Parco delle Orobie, fumata bianca: a Lega e Fratelli d’Italia le due presidenze

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ci sono volute poco più di due settimane, parecchie telefonate e tre incontri, due nella sede cittadina di Forza Italia e una, l’ultima, quella di ieri, lunedì 18 febbraio, via call, ma alla fine la doppia partita Bim-ha trovato la sua happy ending. E dopo un andare e venire di fumate grigie, con richieste avanzate ma disattese, la quadra del cerchio è finalmente stata trovata. Pur con qualche strascico, almeno così si dice, quando si raccontano i mugugni dei rivieraschi nei confrontiscelte fatte da.A raccogliere i frutti di una trattativa che in realtà era pressoché già stata trovata in mattinata tra i consiglieri di Regione Lombardia, accordo che di fatto ha spianato la strada alla chiacchierata via etere tra i segretari provinciali di, Forza Italia e Pd, sono stati i partiti di Fabrizio Sala e Andrea Tremaglia che ottengono quanto avevano richiesto.