Bilance a Firenze dal 1870 saluta l’ultimo Carretti | L’online ci ha distrutto

, 19 febbraio 2025 – “Mi arrendo, a 87 anni alzo bandiera bianca anch’io”. E dire che Vittorioavrebbe ancora la scorza durissima (“A parte qualche dolore alle mani.”), quella di chi si è forgiato ’a bottega’ negli anni dell’Italia povera e bella che si toglieva la polvere dalla camicia e si arrotolava le maniche per ripartire. E dire che proprio lui, all’inizio del 2021, raccontava così a La Nazione: “Lo so, lo so che c’è la crisi. Ma questa è la mia vita, che ci posso fare? La mattina prendo il furgoncino e vo.” “Ma ormai il mondo è cambiato, è cambiata la gente. E poi il commercio online ci ha ammazzato” corregge il tiro oggi. Così il re dellemette la siglia ’the end’ a una storia lunga 155 anni. Era il, per intendersiera Capitale del Regno d’Italia, quando Cornelio, nonno del nonno di Vittorio, avviò la bottega diin centro, via Nazionale.