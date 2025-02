Biglietti Mondiale per Club partita la vendita per i tifosi dell’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

La prossima estate l’Inter volerà negli Stati Uniti per la disputa del nuovoper. Nella fase a gironi i nerazzurri affronteranno Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate, sfide per le quali l’Inter ha reso note le modalità di preper tutti iche vorranno volare in America con i propri beniamini.perInter: come averliCome riportato sul sito ufficiale del, ipossono già richiedere un codice utile ad accedere alla procedura di acquisto deisul portale della FIFA. La scadenza per la richiesta di tale codice è fissata alle 23.59 del 23 febbraio, con la procedura di acquisto che sarà percorribile fino alle ore 16:00 del 25 febbraio.Prima di iniziare l’intera prassi tutti coloro che sono interessati dovranno compilare un form per accedere alle più utili e svariate informazioni riguardanti la manifestazione e i, form presente all’interno di questo link.