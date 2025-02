Lanazione.it - Big Brunello tasting 2025, Confcommercio: "Cortona al centro della scena internazionale"

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 febbraio– Giovedì 20 febbraio, dalle 11 alle 17, la suggestiva Piazza Pescheria diospiterà la quarta edizione del Big, un evento d'eccezione che accoglierà 41 aziende produttrici didi Montalcino, tra cui quella del fondatore Biondi Santi. L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta un'occasione unica per immergersi nel mondo dele vivere un'esperienza enologica di livello. "L’evento non è solo un momento di celebrazione del vino, ma un tassello fondamentale nella strategia di destagionalizzazione del turismo a", sottolinea il responsabiledelegazione cortonese diCarlo Salvicchi, " con l’arrivo di circa 150 visitatori internazionali, principalmente dagli Stati Uniti, che soggiorneranno per un’intera settimana in città, il Bigpunta a dare nuova linfa all’economia locale proprio in un periodo tradizionalmente segnato dal calo dei flussi turistici".