Ilgiorno.it - Bicipark, una pacchia per i ladri. Quaranta furti da settembre. La Fiab: denunce senza risposta

Leggi su Ilgiorno.it

"Dallo scorsoneldella stazione ferroviaria cittadina sono state rubate almeno 40 bici. Una decina icommessi nelle ultime tre settimane". La denuncia è dell’associazioneAbbiateinbici, che da tempo invoca la riattivazione dei controlli agli accessi al piazzale esterno della stazione, dove ogni giorno vengono lasciate centinaia di biciclette usate dai pendolari per raggiungere lo scalo ferroviario. Oltre aisegnala che una decina di bici, nello stesso periodo, sono state cannibalizzate, depredate di ruote e selle. "La realtà è probabilmente ancora più grave, dato che noi contiamo i lucchetti tagliati rimasti al suolo, ma i derubati spesso si portano via gli avanzi delle loro catene. E non abbiamo una stima di cosa succede a chi lega la bici fuori del" scrivono dall’associazione.