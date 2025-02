Biathlon Mondiali Lenzerheide | Giacomel brilla e ottiene l’argento nella venti chilometri

Leggi su Sportface.it

Tommasola prima medaglia per l’Italia nei2025 di. Le nevi diospitano laindividuale maschile della rassegna iridata. Gli atleti partecipanti sono chiamati a percorrere un tracciato di quattroreso complesso dalla presenza di una breve discesa. La lunga salita mette in risalto, ancora una volta, la qualità del materiale utilizzato dai diversi concorrenti.Al via della gara, i primi pettorali trovano difficoltà al poligono. Il vento disturba la prestazione degli atleti, che faticano a trovare lo zero. Le folate diminuiscono per un periodo e tornano ad alzarsi sul finale. Il primo poligono mette in grande difficoltà il team norvegese, che si ritrova lontano dal podio. Stupisce il francese Perrot, che gestisce il vento e rimane in testa con un solo errore.