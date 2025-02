Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Individuale maschile. Si corre ‘La Gara’, quella originaria

Fossero una partita di baseball, ididiabbandonerebbero la fase ascendente per entrare indiscendente. Per chi non fosse avvezzo al gergo del batti-e-corri, comincia la metà conclusiva della manifestazione. Il 19 febbraio sarà la volta dell’, settima delle dodici gare dalle quali è articolato l’evento ceco.Quello conferito mercoledì sarà addirittura il LI titolo iridato della storia. La significativa pietra miliare delle cinquanta edizioni è dunque già stata raggiunta e superata. D’altronde parliamo del format originario, quello che il 9 febbraio 1958 assegnò le prime medaglie di sempre.Nonostante la riduzione del numero di prove nell’arco dell’inverno e qualche “mutazione”, quale deve essere considerata la cosiddetta “Short Individual” (con chilometraggio e penalità ridotte del 25%), l’resiste ancora oggi con i suoi connotati più puri.