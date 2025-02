Oasport.it - Biathlon, Campbell Wright “astro nascente”? Macché, profilo da antieroe! “Sono stato fortunato” dice il talento emergente della disciplina

Leggi su Oasport.it

Il mondo delsta scoprendo, durante questa manifestazione iridata di Lenzerheide, un nuovo personaggio. Annunciato, per la verità, perché disi parla da anni. Almeno dal 2023, quando ai Mondiali junior si fregiòmedaglia d’oro nella sprint. Il risultato fece scalpore poiché conseguito da un neozelandese. Subito si accesero i riflettori su questo ragazzo classe 2002 dal passaporto esotico.Un giovane al seguito, però, degli statunitensi. Tutto fuorché stupidi o disinteressati, perché l’associazione stars&stripes stava già lavorando per cooptare appieno il promettente biathleta. Non a caso, nel giro di qualche mese arrivò l’accordo con la federazioneNuova Zelanda, che diede il nullaosta per l’immediato cambio di passaporto. Dal 2023-24,è quindi diventato a tutti gli effetti americano.