Bianco si svincola. Allenerà il Frosinone

Ilci aveva provato già un paio di volte. Dapprima, in estate, quando poi diede priorità alla possibilità di portare allo Stirpe Vivarini e poi, dopo l’esonero di quest’ultimo. Ora, Paoloè davvero il nuovo allenatore dei ciociari. L’ex Modena ha rescisso il rapporto coi canarini (ancora in essere fino a giugno) per firmare con la sua nuova squadra, sempre fino al prossimo 30 giugno con il chiaro obiettivo di salvare una formazione in enorme crisi da mesi per poi riparlarne in estate. Prende il posto di Leandro Greco che, lo scorso 18 gennaio, strappò due punti al Modena nel pari in inferiorità numerica al Braglia.avrà un esordio già caldissimo, domenica, nello scontro diretto con la Salernitana all’Arechi. Quasi un anno dopo l’esonero, l’allenatore pugliese torna in corsa e avrà un compito arduo considerato che ilè a cinque punti dai playout e a sei dalla salvezza diretta a dodici giornate dalla fine del campionato.