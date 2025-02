Sololaroma.it - Betis-Gent, il pronostico di Conference League: fiducia all’1, combo da provare

Non solo l’Europa. Dopo la due giorni di Champions, sarà protagonista anche lacon le sfide di ritorno dei playoff. Sono ben 8 le partite in programma giovedì 20 febbraio, di cui quattro inizieranno alle 18:45. Tra queste troviamo anche, che si daranno battaglia all’Estadio Benito Villamarin. Si riparte dal risultato di 3-0 in favore degli spagnoli maturato all’andata. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.45, mentre il pareggio e il successo della squadra belga sono dati rispettivamente a 4.35 e 6.50. Come arrivano al matchIlsta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. I risultati altalenanti hanno spedito la squadra andalusa all’ottavo posto in classifica e a non qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di