Ilgiorno.it - Bertolaso e la verità sul Covid a Codogno 5 anni fa: “Siamo stati abbandonati, col ministro non usai mezze parole”

– “Allora la Lombardia fu completamente sola, abbandonata a se stessa. Al di là di tuti i ricordi e delle lettere di ringraziamento, fu lasciata nelle mani dei prefetti che hanno avuto la responsabilità di rappresentare un Governo completamente assente e affidata solo a medici ed infermieri, protezione civile e forze dell’ordine. Insomma nelle mani di coloro che in quei giorni non scapparono come fecero in molti che presero d’assalto i treni per andarsene dalla Lombardia. E ne ho la prova ogni giorno che io svolgo l’incarico di assessore visto che quando si devono stabilire i finanziamenti c’è sempre il subdolo tentativo di penalizzare una regione che da fastidio forse perchè è un traino in diversi settori. Nessuno ricorda più oggi che il 31 gennaio del 2020 era stato dichiarato stato di emergenza nazionale e il potere assoluto venne affidato alla struttura centrale protezione civile il cui capo dipartimento viene nominato commissario per l’emergenza