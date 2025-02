Internews24.com - Berti si racconta: «San Siro era la gioia assoluta, ecco come andò il mio trasferimento all’Inter. Il no a Berlusconi, le feste e l’alcol»

di RedazioneL’ex centrocampista dell’Inter, Nicola, si èto a 360° ricordando alcuni aneddoti della sua esperienza in nerazzurroIntervistato dal Corriere della Sera, Nicolasicosì svelando alcuni aneddoti sui suoi anni.SE MI RICORDO ANCORASI FA A DISOSSARE UN PROSCIUTTO? – «Farei fatica, ma mio padre me lo aveva insegnato nel negozio di famiglia. Non credeva che avrei mai sfondato nel calcio, per cui mi prese un banchetto con il quale giravo i mercati. D’inverno stavo lì con un giaccone enorme, stile omino Michelin. E mi ricordo ancora il gelo alle mani quando prendevo le ricotte dall’acqua».A 16 ANNI L’INIZIO DELLA SCALATA DALLA SERIE C – «Sì, giocavo, anchecentravanti e lavoravo. Tanto che Carmignani a Parma mi ripeteva di smettere con i mercati, perché mi vedeva stanco.